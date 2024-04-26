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Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал»

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Межрегиональное общественное движение «Я/мы Сергей Фургал» внесено в перечень экстремистских и террористических, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Источник: AP 2023

В феврале Хабаровский краевой суд признал движение экстремистской организацией. По информации прокуратуры, организация действовала в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России.

10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.

В перечень также внесена лидер экстремистской организации «Граждане СССР» Изиля Афанасьева, которая была задержана в феврале 2023 года.