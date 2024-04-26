Силовики окружили Уральский центр аттестации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики окружили Уральский центр аттестации в бизнес-центре «Основа». Об этом «КП-Екатеринбург» в УМВД города.
Вызов поступил утром 26 апреля от охраны. Они рассказали о возникшем в здании конфликте.
— Сотрудники полиции прибыли на место и контролируют ситуацию с целью недопущения нарушения общественного порядка, — рассказали в полиции Екатеринбурга.
Напомним, что ранее, 20 марта, силовики приезжали в другой бизнес-центр. Они нагрянули в Clever Park. Вооруженные мужчины поднялись на 22 этаж. Также 10 апреля в Екатеринбурге в торговый центр «Антей» нагрянули полицейские. Выяснилось, что причиной тому стал конфликт на парковке.