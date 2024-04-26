Силовики окружили Уральский центр аттестации в Екатеринбурге

Напомним, что ранее, 20 марта, силовики приезжали в другой бизнес-центр. Они нагрянули в Clever Park. Вооруженные мужчины поднялись на 22 этаж. Также 10 апреля в Екатеринбурге в торговый центр «Антей» нагрянули полицейские. Выяснилось, что причиной тому стал конфликт на парковке.