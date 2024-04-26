Учительницу убили в собственной квартире в Уральске

«Дом у нас маленький, но дружный. Она была лидером, собирала деньги, подкидывала идеи. Очень добродушный, ответственный, хороший человек. Мы с ней 24 года рядом жили. Она недавно похоронила свою маму, вот на днях было девять дней. Отец у нее старенький, она за него всегда очень переживала и ездила к нему. С мужем у нее 10 лет назад случился несчастный случай. У нее две дочери, брат и внуки остались. Она была очень хорошей женщиной. Работала в школе учителем начальных классов. В этом году ей должно было исполниться 60 лет, она прекрасно выглядела, совсем не на свой возраст. Я в шоке, в голове не укладывается эта картина перед глазами», — говорит Алия Искалиева.