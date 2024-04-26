Мертвую мигрантку нашли на границе с Латвией пограничники

МИНСК, 26 апр — Sputnik. В Верхнедвинском районе 25 апреля полоцкие пограничники обнаружили женщину афро-азиатской внешности в бессознательном состоянии, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Беларуи.
«Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть иностранки», — рассказали в ГПК.
Второй случай белорусские пограничники зафиксировали в Каменецком районе на Брестчине. Всего в 150 метрах от польского заграждения на границе был обнаружен закутанный в спальник мужчина из Мали без сознания.
«На земле остались следы волочения от калитки в польском заборе к месту нахождения иностранца», — обратили внимание в Госпогранкомитете.
После мигрант рассказал пограничникам, что потерял сознание в присутствии польских силовиков и с того момента ничего не помнит.
Белорусские медики оказали помощь мигранту и доставили его в центральную районную больницу в Каменце.
Ранее в пресс-службе Госпогранкомитета сообщили, что с начала года на границе с европейскими странами были обнаружены пятеро мертвых мигрантов. Теперь эта цифра выросла уже до шести человек.
В ГПК также подчеркивали, что «безнаказанное игнорирование прав беженцев, жестокость европейских силовиков и равнодушие международной общественности продолжают калечить и приводить к гибели иностранцев на границе Евросоюза».