В Казахстане обяжут абьюзеров проходить психологическую коррекцию — проект приказа

«Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим правонарушение с применением насилия, а также требования для психологов по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с совершившими семейно-бытовое насилие», — говорится в пояснительной записке.