В Казахстане обяжут абьюзеров проходить психологическую коррекцию — проект приказа

АСТАНА, 26 апр — Sputnik. В Казахстане планируют ввести обязательную психологическую терапию для домашних абьюзеров.
С такой инициативой выступило министерство здравоохранения, проект приказа опубликовали на портале «Открытые НПА».
«Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим правонарушение с применением насилия, а также требования для психологов по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с совершившими семейно-бытовое насилие», — говорится в пояснительной записке.
В Минздраве намерены таким образом изменить поведение агрессоров, научить их контролировать эмоции и искать другие способы решения конфликтов.
Помимо этого, утверждаются требования для психологов по проведению коррекционной программы и работе с виновными в домашнем насилии. Согласно документу, психологическую коррекцию будут проводить в учреждениях здравоохранения.
Публичное обсуждение продлится до 15 мая.