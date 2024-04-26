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В Казахстане обяжут абьюзеров проходить психологическую коррекцию — проект приказа

Минздрав утверждает порядок прохождения психотерапии и программу лечения домашних тиранов.

АСТАНА, 26 апр — Sputnik. В Казахстане планируют ввести обязательную психологическую терапию для домашних абьюзеров.

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С такой инициативой выступило министерство здравоохранения, проект приказа опубликовали на портале «Открытые НПА».

«Проект приказа предусматривает порядок оказания психологической помощи лицам, совершившим правонарушение с применением насилия, а также требования для психологов по проведению медико-психологической коррекционной программы и работе с совершившими семейно-бытовое насилие», — говорится в пояснительной записке.

В Минздраве намерены таким образом изменить поведение агрессоров, научить их контролировать эмоции и искать другие способы решения конфликтов.

Помимо этого, утверждаются требования для психологов по проведению коррекционной программы и работе с виновными в домашнем насилии. Согласно документу, психологическую коррекцию будут проводить в учреждениях здравоохранения.

Публичное обсуждение продлится до 15 мая.

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