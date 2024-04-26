Автомобиль сгорел в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Легковушка сгорела в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
— В третьем часу дня поступила заявка о возгорании легкового автомобиля на улице Архангельской, — отмечают в ведомстве.
Пожар тушили пять сотрудников МЧС, была задействована одна спецмашина. Огонь ликвидировали на площади трех квадратных метров.
Автомобиль значительно пострадал от огня. Салон сгорел полностью, а капот деформировался и сильно обгорел.
Установить причину произошедшего предстоит дознавателям МЧС. Сотрудники уже работают на месте происшествия.
Автомобиль значительно пострадал от огня. ГУ МЧС по Нижегородской области.
Напомним, 16 апреля в Нижнем Новгороде сгорели две иномарки из-за короткого замыкания в моторном отсеке.