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Автомобиль сгорел в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания автомобиля.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Легковушка сгорела в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

— В третьем часу дня поступила заявка о возгорании легкового автомобиля на улице Архангельской, — отмечают в ведомстве.

Пожар тушили пять сотрудников МЧС, была задействована одна спецмашина. Огонь ликвидировали на площади трех квадратных метров.

Автомобиль значительно пострадал от огня. Салон сгорел полностью, а капот деформировался и сильно обгорел.

Установить причину произошедшего предстоит дознавателям МЧС. Сотрудники уже работают на месте происшествия.

Автомобиль значительно пострадал от огня. ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, 16 апреля в Нижнем Новгороде сгорели две иномарки из-за короткого замыкания в моторном отсеке.

МЧС