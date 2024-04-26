Юрист районного хокимията скончался в бассейне спортшколы

Подробности инцидента рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов. 18 апреля около 15:30 53-летний юрист пошел купаться в бассейн, расположенный на территории школы № 160. Ему стало плохо, он скончался на месте.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.
СМИ сообщают, что мужчина был пьян, а в бассейне он решил продолжить посиделки со знакомыми после банкета.
Блогер Никита Макаренко уточнил, что, несмотря на то, что бассейн находится на территории общеобразовательной школы № 160, юридически он принадлежит специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 13 «Калдиргоч» и находится в ведомстве Минспорта.