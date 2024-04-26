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Юрист районного хокимията скончался в бассейне спортшколы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Юрисконсульт Яккасарайского хокимията скончался в бассейне спортшколы. Предположительно, это случилось после проведения банкета, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Подробности инцидента рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов. 18 апреля около 15:30 53-летний юрист пошел купаться в бассейн, расположенный на территории школы № 160. Ему стало плохо, он скончался на месте.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.

СМИ сообщают, что мужчина был пьян, а в бассейне он решил продолжить посиделки со знакомыми после банкета.

Блогер Никита Макаренко уточнил, что, несмотря на то, что бассейн находится на территории общеобразовательной школы № 160, юридически он принадлежит специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 13 «Калдиргоч» и находится в ведомстве Минспорта.

несчастный случай