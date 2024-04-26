Юрист районного хокимията скончался в бассейне спортшколы

Блогер Никита Макаренко уточнил, что, несмотря на то, что бассейн находится на территории общеобразовательной школы № 160, юридически он принадлежит специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 13 «Калдиргоч» и находится в ведомстве Минспорта.