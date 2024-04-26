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В Казани завели дело на кондуктора, вытолкавшего из автобуса пенсионерку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на кондуктора, силой высадившей из автобуса пожилую пассажирку, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Источник: © РИА Новости

«По факту противоправных действий кондуктора автобуса возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении регионального СУСК.

Ранее в Telegram-канале «Происшествия Татарстан» было опубликовано снятое на мобильный телефон видео перепалки в казанском автобусе, возникшей, по словам очевидцев, из-за того, у пожилой пассажирки не работала карточка для оплаты проезда. Перебранка переросла в рукоприкладство, женщина-кондуктор несколько раз ударила пенсионерку, а затем остановила автобус и вытолкала ее на улицу.

СК