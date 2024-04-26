В Казани завели дело на кондуктора, вытолкавшего из автобуса пенсионерку

Ранее в Telegram-канале «Происшествия Татарстан» было опубликовано снятое на мобильный телефон видео перепалки в казанском автобусе, возникшей, по словам очевидцев, из-за того, у пожилой пассажирки не работала карточка для оплаты проезда. Перебранка переросла в рукоприкладство, женщина-кондуктор несколько раз ударила пенсионерку, а затем остановила автобус и вытолкала ее на улицу.