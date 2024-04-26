Жителю Петропавловска грозит до 15 лет тюрьмы за работу на наркошоп

«Подозреваемый прибыл в областной центр из одного из районов именно для того, чтобы “работать” закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков, однако его преступная деятельность продлилась не больше недели. Теперь за сбыт наркотиков в особо крупном размере ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы», — сообщает начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Руслан Сапаров.