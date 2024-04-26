Новый провал появился на склоне Почаинского оврага, где в прошлом году сошел оползень

Напомним, что грунт сошел на склоне Почаинского оврага в районе Театральной лестницы 24 октября 2023 года. Вместе с ним также обвалилась часть тротуара и ограждения. Из-за чего это случилось, неизвестно, однако в прошлом году на этом участке проходили работы по благоустройству.