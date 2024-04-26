Новый провал появился на склоне Почаинского оврага, где в прошлом году сошел оползень

Еще один провал обнаружили в склоне Почаинского оврага, где в прошлом году сошел оползень. Его причины сейчас устанавливают специалисты, рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, что грунт сошел на склоне Почаинского оврага в районе Театральной лестницы 24 октября 2023 года. Вместе с ним также обвалилась часть тротуара и ограждения. Из-за чего это случилось, неизвестно, однако в прошлом году на этом участке проходили работы по благоустройству.
О новых провалах на данном участке сообщил нижегородский эколог Асхат Каюмов. Он отметил, что причиной стала некачественная основа асфальтового покрытия. С его слов, в качестве наполнителя там использовали песок вместо щебня, — от этого и появились новые ямы и трещины на асфальте.
Как заявили в мэрии, образовавшийся провал сегодня огородили. Его устранят после вскрытия асфальтового покрытия и установления причин образования дефектов на тротуаре. Сделать это намерены до 20 мая.
При этом в администрации подчеркнули, что новых оползней на данном участке не предполагается.
«Факты неблагоприятных геологических процессов на данном участке не выявлены, вероятность нового оползня отсутствует», — пояснили в департаменте.
Напомним, что это не первый провал, образовавшийся в Нижнем Новгороде за последние несколько недель. О подобных ямах сообщали нижегородцы на улице Пермякова, у входа на Нижегородскую ярмарку и на Должанской улице.