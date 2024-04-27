Полиция ищет омича, который неожиданно разбогател на проспекте Маркса

Отметим, что сегодня произошло ещё одно событие, связанное с криминальным миром. Омский суд впервые в истории нашего города вынес приговор по делу о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Причём на скамье подсудимых был не один человек, а целая группа, которую обвиняют, в том числе, в похищении. О том, как это было — в нашем репортаже.