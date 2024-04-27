Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция ищет омича, который неожиданно разбогател на проспекте Маркса

Мужчина получил 26 тысяч рублей.

Источник: ГУ МВД

Полиция разыскивает омича, которого подозревают в краже. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области, неизвестный мужчина забрал из банкомата деньги, которые ему не принадлежали.

26 тысяч рублей оставил в банкомате на проспекте Маркса другой житель Омска. Он снял их со своего счёта, а потом, отвлёкшись на телефонный разговор, попросту забыл в купюроприёмнике. Чем и воспользовался неизвестный.

Всех, кто опознал похитителя, просят сообщить об этом по телефонам 79−32−02, 31−04−04, 8−951−415−38−45 или 102.

Отметим, что сегодня произошло ещё одно событие, связанное с криминальным миром. Омский суд впервые в истории нашего города вынес приговор по делу о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Причём на скамье подсудимых был не один человек, а целая группа, которую обвиняют, в том числе, в похищении. О том, как это было — в нашем репортаже.