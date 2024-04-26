В Сыктывкаре осудят 59-летнего жителя Башкирии за убийство 22-летней давности

В Коми завершено расследование убийства 26-летней жительницы Воркуты, которая, по версии следствия, погибла от рук 59-летнего жителя Башкирии. Как сообщает СУ СКР по РК, уголовное дело оставалось не раскрытым больше 22 лет.
Кровавая драма произошла в 2001 году в одной из квартир Воркуты на улице Ломоносова. Мужчина, нуждавшийся в деньгах, решил ограбить 26-летнюю девушку. Он ворвался в ее квартиру, избил, а затем зарезал ножом. После расправы мужчины ограбил квартиру и скрылся, а нож выбросил на крышу кирпичной постройки.
Убийство оставалось не раскрытым из-за того, что преступника не удалось установить, однако проведенная генетическая экспертиза позволила выйти на важного свидетеля, а после и на грабителя.
Теперь уроженца Башкирии ждет суд, который определит его дальнейшую судьбу.