В Сыктывкаре осудят 59-летнего жителя Башкирии за убийство 22-летней давности

Кровавая драма произошла в 2001 году в одной из квартир Воркуты на улице Ломоносова. Мужчина, нуждавшийся в деньгах, решил ограбить 26-летнюю девушку. Он ворвался в ее квартиру, избил, а затем зарезал ножом. После расправы мужчины ограбил квартиру и скрылся, а нож выбросил на крышу кирпичной постройки.