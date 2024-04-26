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Телефонные мошенники похитили у пинчанки Br95 тыс

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Пинска поверила словам лжеправоохранителя, установила на телефон приложение удаленного доступа, после чего лишилась Br95 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В Пинский ГОВД поступило заявление 51-летней пинчанки.

Сотрудники милиции выяснили, что женщине в Telegram начали поступать звонки от неизвестных, которые в ходе разговора представлялись сначала правоохранителями, а затем банковскими работниками. Аферисты при этом высылали женщине копии удостоверений и фотографии, которые подтверждали их личности.

Чтобы выманить у женщины деньги, злоумышленники придумали легенду: неизвестные пытаются лишить пинчанку накоплений. Не обратив внимание на то, что телефонные звонки осуществлялись с иностранных или скрытых номеров, горожанка, следуя указанию куратора, установила на свой телефон мобильное приложение удаленного доступа, после чего обнаружила списание со своего карт-счета более Br95 тыс.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению мошенников, причастных к совершению преступления.