Телефонные мошенники похитили у пинчанки Br95 тыс

Чтобы выманить у женщины деньги, злоумышленники придумали легенду: неизвестные пытаются лишить пинчанку накоплений. Не обратив внимание на то, что телефонные звонки осуществлялись с иностранных или скрытых номеров, горожанка, следуя указанию куратора, установила на свой телефон мобильное приложение удаленного доступа, после чего обнаружила списание со своего карт-счета более Br95 тыс.