33 нарушения: объявлены результаты внеплановой проверки «Майкаинзолото»

Обследованы Майкаинский подземный рудник, обогатительная фабрика, хвостохранилище.
«По итогам проверки выявлено 33 нарушения, выдано предписание об их устранении, наложено два административных штрафа по части 1 статьи 297 и части 1 статьи 298 Кодекса РК “Об административных правонарушениях”, — сообщили в ведомстве.
Проведено совещание с представителями предприятия, обсуждены сроки устранения нарушений, даны разъяснения требований законодательства в области промышленной безопасности.
С руководством АО «Майкаинзолото» и ТОО «РЦШ ПВАСС» рассмотрены вопросы о дальнейшем производстве поисковых работ на месте провала.