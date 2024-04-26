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33 нарушения: объявлены результаты внеплановой проверки «Майкаинзолото»

Госинспекторы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС провели внеплановую проверку АО «Майкаинзолото» на основании неоднократных обращений граждан по соблюдению предприятием норм промышленной безопасности, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: МЧС РК

Обследованы Майкаинский подземный рудник, обогатительная фабрика, хвостохранилище.

«По итогам проверки выявлено 33 нарушения, выдано предписание об их устранении, наложено два административных штрафа по части 1 статьи 297 и части 1 статьи 298 Кодекса РК “Об административных правонарушениях”, — сообщили в ведомстве.

Проведено совещание с представителями предприятия, обсуждены сроки устранения нарушений, даны разъяснения требований законодательства в области промышленной безопасности.

С руководством АО «Майкаинзолото» и ТОО «РЦШ ПВАСС» рассмотрены вопросы о дальнейшем производстве поисковых работ на месте провала.

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