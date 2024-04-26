В Минской области главбух медучреждения присвоила 15 000 рублей пенсионеров

В материалах дела указано, что подозреваемая получила для хранения по месту работы более 15 000 рублей, которые были выплачены в качестве пенсии двум гражданам, 1937 и 1960 годов рождения. Указанным гражданам оказываются индивидуальные услуги, связанные с медицинским уходом.