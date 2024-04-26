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В Минской области главбух медучреждения присвоила 15 000 рублей пенсионеров

В Минской области главбух медучреждения присвоила деньги пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Минской области главный бухгалтер одного из учреждений здравоохранения присвоила 15 тысяч рублей пенсионеров. Подробности сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В материалах дела указано, что подозреваемая получила для хранения по месту работы более 15 000 рублей, которые были выплачены в качестве пенсии двум гражданам, 1937 и 1960 годов рождения. Указанным гражданам оказываются индивидуальные услуги, связанные с медицинским уходом.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что вверенные денежные средства фигурантка присвоила и использовала их в личных целях. В отношении женщины заведено уголовное дело по части 3 статьи 211 Уголовного кодекса.