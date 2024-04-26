«Ваш родственник попал в ДТП, нужны деньги»: В Кишиневе мошенники выманили у 84-летней пенсионерки 109 тысяч леев

В полицию поступило сообщение от дочери 84-летней женщины, проживающей на улице Гренобля. Она рассказала, что её маме позвонил незнакомый человек и сказал, что их родственник попал в ДТП, после чего попросил денег. Через некоторое время к квартире пенсионерки подошёл молодой человек и забрал у нее около 109 тысяч леев.