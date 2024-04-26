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«Ваш родственник попал в ДТП, нужны деньги»: В Кишиневе мошенники выманили у 84-летней пенсионерки 109 тысяч леев

Мошенники задержаны, полученные обманным путём деньги изъяли и вернули пострадавшей.

Новый случай мошенничества на Ботанике: подозреваемые задержаны. Инцидент был задокументирован вечером 25 апреля.

В полицию поступило сообщение от дочери 84-летней женщины, проживающей на улице Гренобля. Она рассказала, что её маме позвонил незнакомый человек и сказал, что их родственник попал в ДТП, после чего попросил денег. Через некоторое время к квартире пенсионерки подошёл молодой человек и забрал у нее около 109 тысяч леев.

В результате следственных мероприятий полицейские задержали двух жителей Приднестровья в возрасте 21 года и 22 лет. Полученные обманным путём деньги изъяли и вернули пенсионерке.