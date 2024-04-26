«Низко и мерзко»: брат Нукеновой заявил, что мошенники собирают деньги, используя имя Салтанат

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды в Instagram-аккаунте (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) обратился к подписчикам, сообщив, что активизировались мошенники, использующие фото погибшей для сбора денежных средств.
«За все время мы не объявляли никаких сборов», — написал в своем Stories Амангельды, отметив аккаунт МВД с просьбой разобраться с мошенниками.
Он также возмутился тем, что есть те, кто в соцсетях используют фото Нукеновой для сбора средств на лечение.
«Я требую, чтобы удаляли фотографии и видео Салтанат со всех публикаций со сборами средств на лечение и тому подобное. Использовать изображения Салтанат с целью повысить охваты для продаж — низко и мерзко. Особенно, когда используют ее имя для увеличения продаж своих курсов. Это неправильно — апеллировать к человеческой боли и сопереживанию к Салтанат, и ставить свои реквизиты для сбора на неизвестные нужды», — написал он.
Айтбек Амангельды обратился к казахстанцам и призвал быть внимательными при отправке денежных средств неизвестным людям.
Ранее брат Нукеновой высказался о словах Бишимбаева про ее «роман» с бизнесменом Раимбеком Баталовым. Айтым Амангельды отметил, что Раимбек Баталов и его супруга стали также пострадавшими в этом деле.
Дело Куандыка Бишимбаева
9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова — гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии — в убийстве.
12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора «Гастроцентра», в заведении которого скончалась Нукенова.
В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям — убийство и истязание, а его брата — в укрывательстве преступления. Суд над Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.
Самого экс-министра обвиняют в убийстве и истязании жены Салтанат Нукеновой, а его брата — в укрывательстве преступления. Процесс проходит в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могут смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судит обвиняемого по его же просьбе суд присяжных, состоящий из 12 человек.
Несмотря на то, что трансляция ведется в онлайн-режиме, СМИ запрещено показывать лица присяжных, чтобы избежать давления на них. Ранее один из каналов был оштрафован за обнародование лиц присяжных заседателей. К слову, на процесс ранее приезжала известная российская журналистка Ксения Собчак. Позже она объяснила свой интерес к этому делу. 24 апреля судебное следствие по делу было завершено. В следующий понедельник стороны должны перейти к прениям.