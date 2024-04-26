«Низко и мерзко»: брат Нукеновой заявил, что мошенники собирают деньги, используя имя Салтанат

«Я требую, чтобы удаляли фотографии и видео Салтанат со всех публикаций со сборами средств на лечение и тому подобное. Использовать изображения Салтанат с целью повысить охваты для продаж — низко и мерзко. Особенно, когда используют ее имя для увеличения продаж своих курсов. Это неправильно — апеллировать к человеческой боли и сопереживанию к Салтанат, и ставить свои реквизиты для сбора на неизвестные нужды», — написал он.