Владельца тепличного комплекса в Туркестанской области осудили за хищение природного газа

— Без согласования с газораспределительной организацией, путем незаконной врезки стального газопровода диаметром 57 миллиметров в действующий газопровод высокого давления, предприниматель обеспечивал свои теплицы газом, при этом не платил за потребленный газ. В общей сложности нанесенный им ущерб составил 13 346 851 тенге. После того, как было возбуждено уголовное дело, в котором «КазТрансГаз Аймак» признали потерпевшей стороной, был санкционирован арест владельца теплицы. Но он успел скрыться и был объявлен сначала в республиканский, а затем и в международный розыск, — сообщили в пресс-службе АО «КазТрансГаз Аймак».