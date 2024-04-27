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В полиции рассказали о ДТП с пятью автомобилями в Калининграде

Авария случилась на Северном обходе.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП на Северном обход, в котором участвовали пять автомобилей, случилось вечером 26 апреля. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, автомобиль «Ауди» врезался во впереди идущую «Киа», а ту отбросило на среднюю полосу.

Через несколько минут «Тойота» столкнулась с «Рено», который, в свою очередь, пытался уйти от удара со стоящим «Киа». «Рено» в итоге врезался в «Киа», ту отбросило на дорожный отбойник.

Есть и пятый участник ДТП — автомобиль «Джили», который врезался в «Тойоту». По счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших.