В полиции рассказали о ДТП с пятью автомобилями в Калининграде

ДТП на Северном обход, в котором участвовали пять автомобилей, случилось вечером 26 апреля. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, автомобиль «Ауди» врезался во впереди идущую «Киа», а ту отбросило на среднюю полосу.
Через несколько минут «Тойота» столкнулась с «Рено», который, в свою очередь, пытался уйти от удара со стоящим «Киа». «Рено» в итоге врезался в «Киа», ту отбросило на дорожный отбойник.
Есть и пятый участник ДТП — автомобиль «Джили», который врезался в «Тойоту». По счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших.