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Спасатели нашли тело мужчины при разборе завалов подвергшегося удару ВСУ дома в Токмаке

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело погибшего мирного жителя при разборе завалов многоэтажного дома в Токмаке Запорожской области, по которому 25 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара киевских нацистов по жилому дому в Токмаке», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Он добавил, что разбор завалов продолжается. Ранее глава региона сообщал, что трое пострадавших при обстреле прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один человек — остается в тяжелом, сейчас он в реанимации. Жители многоквартирного дома эвакуированы в пункт временного размещения, обеспечены всем необходимым, с гражданами работают социальные службы, психологи, волонтеры.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар управляемой авиационной бомбой иностранного производства по многоэтажке в Токмаке. В результате пострадали четыре человека. Ранее в СК РФ сообщали, что еще один человек — под завалами.