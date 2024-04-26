Спасатели нашли тело мужчины при разборе завалов подвергшегося удару ВСУ дома в Токмаке

Он добавил, что разбор завалов продолжается. Ранее глава региона сообщал, что трое пострадавших при обстреле прооперированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один человек — остается в тяжелом, сейчас он в реанимации. Жители многоквартирного дома эвакуированы в пункт временного размещения, обеспечены всем необходимым, с гражданами работают социальные службы, психологи, волонтеры.