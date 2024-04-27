15 мигрантов после массовой драки в Туапсе выдворят за пределы России

«Благодаря комплексу мер, принятых ОМВД России по Туапсинскому району и Туапсинской межрайонной прокуратурой, установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке 24 апреля в городе Туапсе», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Кубани.
В краевом надзорном ведомстве также добавили, что в де проверки была установлена причина случившегося. Оказалось, этот конфликт произошел на бытовой почве. Причем все участники потасовки являлись сотрудниками фирмы, выполняющей работы на местном нефтеперерабатывающем заводе.
Напомним, попавшее в Сеть массовое побоище происходило рядом с дорогой, на оживленном тротуаре. В результате пешеходы были вынуждены обходить дерущихся мигрантов по проезжей части.
По результатам мероприятий, как сообщили в краевой прокуратуре, в отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности «с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации».