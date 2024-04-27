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Бывшего московского педиатра отправили в СИЗО в рамках дела о фейках об армии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего педиатра московской поликлиники Надежду Буянову в рамках дела о фейках о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Оскар Черджиев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня суд избрал моей подзащитной Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня, сославшись в ходатайстве на то, что она якобы выехала из Москвы и тем самым нарушила меру пресечения, но ограничений на передвижения у нее установлено не было. Завтра подам апелляционную жалобу в Мосгорсуд», — сказал адвокат.

Районный суд 3 февраля избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий, отказав следствию в аресте обвиняемой.

Ранее стало известно, что следствие завершило расследование дела Буяновой, ей утяжелили предъявленное обвинение, переквалифицировав его на п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Ранее Буянову обвиняли по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, максимально наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы, теперь бывшему педиатру может грозить до 10 лет заключения.

По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.

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