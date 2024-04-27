Бывшего московского педиатра отправили в СИЗО в рамках дела о фейках об армии

«Сегодня суд избрал моей подзащитной Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня, сославшись в ходатайстве на то, что она якобы выехала из Москвы и тем самым нарушила меру пресечения, но ограничений на передвижения у нее установлено не было. Завтра подам апелляционную жалобу в Мосгорсуд», — сказал адвокат.