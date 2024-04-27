Бывшего московского педиатра отправили в СИЗО в рамках дела о фейках об армии

«Сегодня суд избрал моей подзащитной Буяновой меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня, сославшись в ходатайстве на то, что она якобы выехала из Москвы и тем самым нарушила меру пресечения, но ограничений на передвижения у нее установлено не было. Завтра подам апелляционную жалобу в Мосгорсуд», — сказал адвокат.
Районный суд 3 февраля избрал Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий, отказав следствию в аресте обвиняемой.
Ранее стало известно, что следствие завершило расследование дела Буяновой, ей утяжелили предъявленное обвинение, переквалифицировав его на п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Ранее Буянову обвиняли по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, максимально наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы, теперь бывшему педиатру может грозить до 10 лет заключения.
По версии стороны обвинения, Буянова на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшем в зоне специальной военной операции.