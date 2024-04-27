Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этим вечером наблюдается усиленная активность [дальней авиации] Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, размещенном на его странице в X (ранее Twitter).