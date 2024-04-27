В МЧС РК показали, как в затопленном Кульсары откачивают воду

Как отметили в ведомстве, работа идет, несмотря на темное время суток. Участвуют спасатели из Шымкента, сводная спасательная группа воинской части 20982 МЧС РК.
24 апреля сообщали об эпидемиологической ситуации в затопленном Кульсары.
С момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 — дети. Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.
Не обошлось без жертв. 7 апреля в Кульсары спасатели нашли тела двух мужчин без признаков жизни.