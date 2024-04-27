В МЧС РК показали, как в затопленном Кульсары откачивают воду

С момента объявления режима ЧС из города Кульсары эвакуировали 12 000 жителей, из них порядка 5000 — дети. Эвакуация кульсаринцев проводилась по трем направлениям: Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.