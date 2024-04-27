Хуситы утверждают, что атаковали британское судно и американский беспилотник

«Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море с помощью ракет, которые попали точно в цель», — указывается в тексте.
По версии мятежников, их силы ПВО также сбили американский беспилотник MQ-9 в провинции Саада. Они подтвердили, что «продолжат свои военные операции в поддержку палестинского народа».
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.