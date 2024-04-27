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Хуситы утверждают, что атаковали британское судно и американский беспилотник

ДУБАЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» утверждают, что атаковали британское судно Andromeda Star в Красном море. Соответствующее заявление разместил в своем Telegram-канале военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

Источник: Reuters

«Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море с помощью ракет, которые попали точно в цель», — указывается в тексте.

По версии мятежников, их силы ПВО также сбили американский беспилотник MQ-9 в провинции Саада. Они подтвердили, что «продолжат свои военные операции в поддержку палестинского народа».

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.