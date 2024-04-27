Журналисты «ОТС-ТВ» столкнулись с агрессией во время съемки сюжета: возбуждено уголовное дело

Съемочная группа телеканала «ОТС-ТВ» подверглась нападению на складе в Новосибирске, куда они приехали вместе с местным жителем, чтобы разобраться в ситуации с продажей некачественного товара. Мужчина приобрел бракованный термос, но продавец отказался возвращать деньги или обменивать товар.