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Журналисты «ОТС-ТВ» столкнулись с агрессией во время съемки сюжета: возбуждено уголовное дело

Съемочная группа телеканала «ОТС-ТВ» подверглась нападению на складе в Новосибирске.

Источник: Без источника

Следственные органы Новосибирска возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста. Инцидент произошел днем 7 марта 2024 года в одной из торговых точек Кировского района города. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по НСО.

Съемочная группа телеканала «ОТС-ТВ» подверглась нападению на складе в Новосибирске, куда они приехали вместе с местным жителем, чтобы разобраться в ситуации с продажей некачественного товара. Мужчина приобрел бракованный термос, но продавец отказался возвращать деньги или обменивать товар.

При попытке снять репортаж и получить комментарии, журналисты столкнулись с агрессией со стороны сотрудников склада.

Во время съемок продавец магазина потребовала прекратить видеозапись, начала выталкивать журналистов из помещения и в итоге повредила видеокамеру.

В настоящее время следователи изучают видеоматериалы, предоставленные потерпевшими, и проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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