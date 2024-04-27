Под угрозой были люди: островная часть загорелась в поселке Маго

Утром 26 апреля в поселке Маго на островной части местные жители заметили дым. Около 10 часов утра здесь начался пожар. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В 2013 году после сильного подтопления эту часть поселка было принято расселить. Тогда в жилищном массиве, который пострадал больше всех, проживало больше 100 человек.
Спустя год все жители получили жилье в поселке, городе и других населенных пунктах Хабаровского края.
— Тем не менее, часть жителей острова продолжали использовать свои дома в качестве дач. Очаг пожара возник именно в таком строении. На момент пожара на островной части находилось 11 жителей. Также на острове располагаются рыбопромышленники, которые всегда контактируют с администрацией поселка. В связи с затруднением движения через протоку, рыбаки предоставили аэроботы для спасательных работ, — рассказали в администрации Николаевского района.
Уже к 12 часам все были на месте. К 18:00 пожар удалось локализовать. Сделать это быстро не позволял сильный ветер. Горели старые, частично разобранные дома. Во время возгорания никто не пострадал. Ущерба, поскольку официально дома нежилые, также нет.