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Под угрозой были люди: островная часть загорелась в поселке Маго

Пожар произошел на островной части поселка Маго в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 апреля в поселке Маго на островной части местные жители заметили дым. Около 10 часов утра здесь начался пожар. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В 2013 году после сильного подтопления эту часть поселка было принято расселить. Тогда в жилищном массиве, который пострадал больше всех, проживало больше 100 человек.

Спустя год все жители получили жилье в поселке, городе и других населенных пунктах Хабаровского края.

— Тем не менее, часть жителей острова продолжали использовать свои дома в качестве дач. Очаг пожара возник именно в таком строении. На момент пожара на островной части находилось 11 жителей. Также на острове располагаются рыбопромышленники, которые всегда контактируют с администрацией поселка. В связи с затруднением движения через протоку, рыбаки предоставили аэроботы для спасательных работ, — рассказали в администрации Николаевского района.

На остров прибыли больше 20 человек для тушения пожара. Это сотрудники пожарной части поселка, а также подкрепление из города, среди которых МЧС, представители лесхоза, а также жители поселка — члены дружины и рыбопромышленники.

Уже к 12 часам все были на месте. К 18:00 пожар удалось локализовать. Сделать это быстро не позволял сильный ветер. Горели старые, частично разобранные дома. Во время возгорания никто не пострадал. Ущерба, поскольку официально дома нежилые, также нет.

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