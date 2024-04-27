Под угрозой были люди: островная часть загорелась в поселке Маго

— Тем не менее, часть жителей острова продолжали использовать свои дома в качестве дач. Очаг пожара возник именно в таком строении. На момент пожара на островной части находилось 11 жителей. Также на острове располагаются рыбопромышленники, которые всегда контактируют с администрацией поселка. В связи с затруднением движения через протоку, рыбаки предоставили аэроботы для спасательных работ, — рассказали в администрации Николаевского района.