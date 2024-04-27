В центре Хабаровска сбили пешехода, мужчина попал в больницу

Инцидент произошёл вечером 26 апреля в 21:34 на территории Центрального района. Владелец Toyota двигался по улице Ленинградской и не заметил, как перед ним появился пешеход. Как уточняется, мужчина решил пересечь проезжую часть в не предназначенном для перехода месте.