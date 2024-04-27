В центре Хабаровска сбили пешехода, мужчина попал в больницу

В Хабаровске водитель иномарки сбил пешехода, который переходил дорогу вне «зебры». Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
Инцидент произошёл вечером 26 апреля в 21:34 на территории Центрального района. Владелец Toyota двигался по улице Ленинградской и не заметил, как перед ним появился пешеход. Как уточняется, мужчина решил пересечь проезжую часть в не предназначенном для перехода месте.
Нетерпеливый пешеход попал под колёса и получил травмы. Его доставили в больницу. Врачи обследуют горожанина и окажут ему необходимую медпомощь.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства наезда выясняются.