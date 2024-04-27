Хабаровчанина будут судить за ложную публикацию про использование ВС РФ

«Северным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. “д” ч.2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти или вражды)», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.