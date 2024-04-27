Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам более шести миллионов

После того, как эта часть схемы сработала, мошенники взялись за квартиру. Они убедили пострадавшую, что квартира в залоге по кредиту, оформленному неизвестными от ее имени. Чтобы сорвать эту сделку они посоветовали продать квартиру и прислали контакты риелтора, через которого женщина выставила жилье на продажу за 1,9 млн руб. и вскоре продала его, а деньги внесла на указанный жуликами счет.