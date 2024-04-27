Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам более шести миллионов

Как сообщили в управлении полиции по Екатеринбургу, злоумышленники применяли сложную схему с большим числом участников.
Сначала пострадавшей пришло СМС от якобы экс-руководителя, в котором говорилось, что сотрудники компании стали жертвами мошенников и с ней свяжется сотрудник ФСБ. Он сказал, что со счета женщины хотят снять деньги.
Затем в дело включился якобы сотрудник Росфинмониторинга, сообщивший о взломе счета и попытках аферистов оформить кредиты. Пострадавшую убедили оформить «зеркальные кредиты», а полученные деньги направить на «безопасные счета».
После того, как эта часть схемы сработала, мошенники взялись за квартиру. Они убедили пострадавшую, что квартира в залоге по кредиту, оформленному неизвестными от ее имени. Чтобы сорвать эту сделку они посоветовали продать квартиру и прислали контакты риелтора, через которого женщина выставила жилье на продажу за 1,9 млн руб. и вскоре продала его, а деньги внесла на указанный жуликами счет.
Затем последовала «переактивация счетов», а также якобы необходимость платить налог. Женщина снова направила жуликам свои средства, а потом еще и занятые у знакомых деньги.
Общая сумма ущерба составила 6 млн 158 тыс. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».