Жителя Омска будут судить за критику Зои Космодемьянской

В Омске сотрудники Центра по противодействию экстремизму заинтересовались высказываниями 26-летнего курьера службы доставки, который на своей странице в соцсети дал собственную оценку действиям героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Молодой человек негативно и с использованием бранной лексики высказался о подвиге, назвал её действия несущими вред мирному населению, и порадовался тому, что фашисты казнили Зою Космодемьянскую через повешение.

После публикации сотрудники полиции провели обыск в квартире омича, где он проживает с родителями, и изъяли смартфоны и компьютер. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Ему грозит штраф до 5 миллионов рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.