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Ревнивый житель Красноярского края из ружья выстрелил в соперника

Мужчина выстрелил в водителя автомобиля, который находился в гостях, где была его супруга.

Источник: Следственный комитет РФ

В Назарово Красноярского края следователи завершили расследование дела о покушении на убийство мужчины. Об этом рассказали в СК.

Как установило следствие, в ночь с 7 на 8 марта 2024 года 35-летний мужчина, которого обвиняют в этом преступлении, не дождавшись супруги с праздничного мероприятия, поехал к знакомой семейной паре, где могла быть женщина. Супруга действительно там находилась в окружении других гостей. Между обвиняемым и незнакомцами возник конфликт.

У обвиняемого имелось ружьё, которое он захватил с собой с целью припугнуть. Он выстрелил в воздух, после чего женщина вышла из дома и уехала одна на машине супруга. Мужчина отправился пешком.

Он заметил на улице автомобиль с мужчинами, которые находились в гостях вместе с его супругой. На почве ревности он выстрелил в лобовое стекло и ранил 39-летнего водителя. Его госпитализировали.

Расследование уголовного дела завершено. Его готовят для передачи в суд.

Ранее сообщалось о том, что жителя Красноярского края обвиняют в убийстве собаки. Он несколько раз выстрелил в забежавшего во двор дома пса, а затем избил его металлической палкой.