Ревнивый житель Красноярского края из ружья выстрелил в соперника

Как установило следствие, в ночь с 7 на 8 марта 2024 года 35-летний мужчина, которого обвиняют в этом преступлении, не дождавшись супруги с праздничного мероприятия, поехал к знакомой семейной паре, где могла быть женщина. Супруга действительно там находилась в окружении других гостей. Между обвиняемым и незнакомцами возник конфликт.