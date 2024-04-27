Ревнивый житель Красноярского края из ружья выстрелил в соперника

В Назарово Красноярского края следователи завершили расследование дела о покушении на убийство мужчины. Об этом рассказали в СК.
Как установило следствие, в ночь с 7 на 8 марта 2024 года 35-летний мужчина, которого обвиняют в этом преступлении, не дождавшись супруги с праздничного мероприятия, поехал к знакомой семейной паре, где могла быть женщина. Супруга действительно там находилась в окружении других гостей. Между обвиняемым и незнакомцами возник конфликт.
Он заметил на улице автомобиль с мужчинами, которые находились в гостях вместе с его супругой. На почве ревности он выстрелил в лобовое стекло и ранил 39-летнего водителя. Его госпитализировали.
Расследование уголовного дела завершено. Его готовят для передачи в суд.
Ранее сообщалось о том, что жителя Красноярского края обвиняют в убийстве собаки. Он несколько раз выстрелил в забежавшего во двор дома пса, а затем избил его металлической палкой.