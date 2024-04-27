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Автомобиль загорелся на одной из улиц в Бохане Иркутской области

На ликвидацию возгорания привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

Источник: МЧС РФ

Накануне, 26 апреля, на улице Коммунальной в поселке Бохан Боханского района произошло возгорание автомобиля Toyota Sprinter. Пострадавших нет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

На ликвидацию пожара привлекались пять человек личного состава и одна единица техники. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о возгорании подкапотного пространства у автомобиля Honda Accord в Братске. Основная причина пожара общей площадью 1 кв. метр — короткое замыкание.

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