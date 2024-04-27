Автомобиль загорелся на одной из улиц в Бохане Иркутской области

Накануне, 26 апреля, на улице Коммунальной в поселке Бохан Боханского района произошло возгорание автомобиля Toyota Sprinter. Пострадавших нет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.