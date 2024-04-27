Двое приятелей из Иркутска сколотили миллионы на обмане пенсионеров и получили реальные сроки

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор двум парням, обвиняемым в телефонном мошенничестве. Целью аферистов были доверчивые пенсионеры. Всего из-за их обмана пострадали девять жителей столицы Приангарья в возрасте от 77 до 89 лет. Всего на счету жуликов 11 эпизодов.
— В результате преступных действий подсудимыми была получена сумма в размере 2 300 000 рублей, — отмечают в пресс-службе суда.
20-летнему мошеннику назначили пять лет исправительной колонии общего режима. Его 23-летнему приятелю — пять лет и десять месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор более жесткий из-за того, что мужчина был ранее судим за те же преступления.
Напомним, только с начала текущего года от рук телефонных и интернет-аферистов пострадало более 1200 жителей Иркутской области. Те похитили у жертв 376 миллионов рублей. Кем только не представляются преступники: родственниками, попавшими в беду, банковскими работниками и даже людьми в погонах.