Двое приятелей из Иркутска сколотили миллионы на обмане пенсионеров и получили реальные сроки

Напомним, только с начала текущего года от рук телефонных и интернет-аферистов пострадало более 1200 жителей Иркутской области. Те похитили у жертв 376 миллионов рублей. Кем только не представляются преступники: родственниками, попавшими в беду, банковскими работниками и даже людьми в погонах.