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В Приморье мужчина уехал из дома и пропал

Житель Уссурийска передвигается на «Хонде».

Источник: Соцсети

В Приморье мужчина уехал из дома и пропал, сообщает ИА PrimaMedia. В ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск» опубликовали ориентировку на пропавшего.

Так, по данным волонтеров, 45-летний Антон Головков выехал из дома в Уссурийске на личном авто марки Honda HR-V еще 22 апреля, и до настоящего времени от него нет никаких вестей.

Рост мужчины 180−185 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, коротко стриженные, глаза карие. Был одет в серую куртку, черные спортивные брюки, серые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией, волонтеры, традиционно просят обращаться по телефонам полиции или связаться по указанным ниже номерам:

8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 — волонтеры.