В Приморье мужчина уехал из дома и пропал, сообщает ИА PrimaMedia. В ТГ-канале (18+) ПСО «Примпоиск» опубликовали ориентировку на пропавшего.
Так, по данным волонтеров, 45-летний Антон Головков выехал из дома в Уссурийске на личном авто марки Honda HR-V еще 22 апреля, и до настоящего времени от него нет никаких вестей.
Рост мужчины 180−185 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, коротко стриженные, глаза карие. Был одет в серую куртку, черные спортивные брюки, серые кроссовки.
Всех, кто владеет информацией, волонтеры, традиционно просят обращаться по телефонам полиции или связаться по указанным ниже номерам:
8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 — волонтеры.