В Канске осудили мужчину, который украл 425 тысяч рублей у бывшей супруги

Выяснилось, что к краже причастен её бывший супруг, с которым у них двое совместных детей. В день происшествия женщина и её бывший супруг на новом автомобиле потерпевшей ездили по делам. Женщина решила сходить за покупками, а мужчина остался в машине и нашёл в бардачке договор на открытие депозитного вклада и решил с помощью денег бывшей супруги закрыть свои долги.