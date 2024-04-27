В Канске осудили мужчину, который украл 425 тысяч рублей у бывшей супруги

В Канске вынесли приговор мужчине, который похитил 425 тысяч у своей бывшей возлюбленной. Об этом рассказали в МВД.
Жительница Канска продала свой автомобиль, положила средства в качестве депозита, а когда захотела закрыть банковский вклад спустя месяц обнаружила, что денег нет. Она обратилась в полицию.
Выяснилось, что к краже причастен её бывший супруг, с которым у них двое совместных детей. В день происшествия женщина и её бывший супруг на новом автомобиле потерпевшей ездили по делам. Женщина решила сходить за покупками, а мужчина остался в машине и нашёл в бардачке договор на открытие депозитного вклада и решил с помощью денег бывшей супруги закрыть свои долги.
Он скачал приложение банка, привязал карту к номеру своего телефона и каждый день понемногу переводил на свой электронный кошелёк чужие деньги. За раз их перевести было невозможно. За месяц он полностью обчистил счёт экс-супруги.
За кражу денег бывшей супруги мужчина получил 2 года лишения свободы условно. Также он должен будет возместить ущерб. На период расследования подсудимый находился под стражей.
Ранее сообщалось о том, что мужчина украл у красноярского предприятия измельчитель древесины. Преступлнику грозит до 6 лет лишения свободы.