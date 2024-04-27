В Приморье расследуют причины пожара в пассажирском автобусе у кампуса ДВФУ

Следственный комитет Приморского края начал проверку после того, как на острове Русском произошел инцидент с возгоранием пассажирского автобуса. Событие случилось 26 апреля возле остановки общественного транспорта «Кампус ДВФУ». В момент происшествия в автобусе находились пассажиры, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.