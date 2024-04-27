В Приморье расследуют причины пожара в пассажирском автобусе у кампуса ДВФУ

Следственный комитет Приморского края начал проверку после того, как на острове Русском произошел инцидент с возгоранием пассажирского автобуса. Событие случилось 26 апреля возле остановки общественного транспорта «Кампус ДВФУ». В момент происшествия в автобусе находились пассажиры, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
В связи с этим инцидентом, Следственный комитет региона инициировал доследственную проверку согласно части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства и причины, приведшие к возгоранию автобуса. Также будет проведен анализ документации, предоставленной компанией-перевозчиком, ответственной за эксплуатацию транспортного средства.
На данный момент назначены необходимые экспертизы, а также проводится опрос свидетелей происшествия. Решение о дальнейших процессуальных действиях будет принято по завершении доследственной проверки, основываясь на собранных данных и результатах экспертиз.