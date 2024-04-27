В Комсомольске-на-Амуре в ДТП тяжело травмирован водитель

Как сообщили в городской ГИБДД, 52-летний водитель авто Mitsubishi Colt двигался по Комсомольскому шоссе. Со стороны Совхозной в сторону проспекта Победы хотел повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении машине Toyota Auris, как результат, случилось ДТП.
Водитель авто Mitsubishi Colt получил травмы. На момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Женщина-водитель машины Toyota Auris получила ушиб мягких тканей головы, лечение ей назначили амбулаторное по месту жительства.