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В Комсомольске-на-Амуре в ДТП тяжело травмирован водитель

В минувшие сутки, 26 апреля, в Комсомольске-на-Амуре произошло ДТП в районе дома № 25 по проспекту Победы.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в городской ГИБДД, 52-летний водитель авто Mitsubishi Colt двигался по Комсомольскому шоссе. Со стороны Совхозной в сторону проспекта Победы хотел повернуть налево, но не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество в движении машине Toyota Auris, как результат, случилось ДТП.

Водитель авто Mitsubishi Colt получил травмы. На момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Женщина-водитель машины Toyota Auris получила ушиб мягких тканей головы, лечение ей назначили амбулаторное по месту жительства.