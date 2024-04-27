За нападение на журналистов в Новосибирске возбудили уголовное дело

В редакцию телекомпании обратился житель Новосибирска Дмитрий. Он рассказал, что приобрёл на сайте объявлений термос за 1000 рублей. За товаром продавец отправил на склад. На месте термос Дмитрию отдала Жанна, которая представилась хозяйкой. По словам покупателя, ему не дали проверить исправность товара.