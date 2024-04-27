За нападение на журналистов в Новосибирске возбудили уголовное дело

Следователи изучают видео съёмочной группы телеканала «ОТС». На кадрах — мужчина и женщина хватают журналиста за одежду, толкают и портят профессиональное оборудование.
В редакцию телекомпании обратился житель Новосибирска Дмитрий. Он рассказал, что приобрёл на сайте объявлений термос за 1000 рублей. За товаром продавец отправил на склад. На месте термос Дмитрию отдала Жанна, которая представилась хозяйкой. По словам покупателя, ему не дали проверить исправность товара.
Дома мужчина выявил у термоса дефект и попросил продавца вернуть деньги. Тот нагрубил и сказал разбираться на складе. Однако, там с мужчиной разговаривать не стали и выставили.
Правоохранители проводят проверку. возбуждено дело по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналиста.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что психически нездоровый житель Новосибирска угрожал родственникам.