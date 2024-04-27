Футбольных фанатов оштрафовали в Алматы

«В отношении правонарушителей также приняты меры административного воздействия за мелкое хулиганство, нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях, распитие алкогольных напитков в общественном месте. Необходимо подчеркнуть, что таким поведением наносится урон не только институту “футбольных болельщиков”, но и имиджу всей страны. Болеть за свои команды, эмоционально их поддерживать можно и нужно, но исключительно в рамках закона. Не оскорбляя своим поведением как оппонентов, так и обычных граждан».