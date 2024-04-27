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Два землетрясения зафиксировали вблизи Тайваня

Два землетрясения зафиксировали китайские сейсмологи вблизи острова Тайвань, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Источник: Reuters

— Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу в 02:21 по пекинскому времени в морской акватории вблизи уезда Хуалянь острова Тайвань.

сообщает Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).

По сообщению CENC, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 24,08 градуса северной широты и 121,77 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 30 км.

В 02:49 в этом же районе были зафиксированы толчки магнитудой 5,3..

По сообщению CENC, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 24,21 градуса северной широты и 121,77 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 27 км.

Как сообщалось, в начале апреля у побережья Тайваня было зафиксировано свыше 20 афтершоков магнитудой до 6,5. 13 человек погибли.