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В Челябинске пьяный мужчина устроил резню в гостинице

Между мужчинами произошел конфликт.

В Челябинске задержали постояльца гостиницы, устроившего резню — в ходе конфликта мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Происшествие произошло в одной из гостиниц района. Мужчина с различными колото-резанными ранами был доставлен в медицинское учреждение.

«Подозреваемым оказался 32-летний мужчина, малознакомый с потерпевшим. Преступление было совершено в ходе внезапно возникшей ссоры при распитии спиртных напитков», — рассказали в ГУ МВД региона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.