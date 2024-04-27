В Челябинске пьяный мужчина устроил резню в гостинице

В Челябинске задержали постояльца гостиницы, устроившего резню — в ходе конфликта мужчина нанес оппоненту несколько ударов ножом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествие произошло в одной из гостиниц района. Мужчина с различными колото-резанными ранами был доставлен в медицинское учреждение.
«Подозреваемым оказался 32-летний мужчина, малознакомый с потерпевшим. Преступление было совершено в ходе внезапно возникшей ссоры при распитии спиртных напитков», — рассказали в ГУ МВД региона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.