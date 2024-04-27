Двое иркутян уезжают в колонии за телефонное мошенничество

Суд признал парней виновными в совершении одиннадцати эпизодов мошеннических действий. Младший аферист, который ранее уже имел проблемы с законом и судимость, получил 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Его старший подельник отправится в колонию общего режима на пять лет.