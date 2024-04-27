Двое иркутян уезжают в колонии за телефонное мошенничество

Как рассказали в пресс-службе суда, 20 и 23-летние мужчины специализировались на «разводах» пенсионеров, обманным путем выманивая у них от 150 до 500 тысяч рублей:
«От действий мошенников пострадало девять жителей Иркутска от 77 до 89 лет. В результате преступных действий подсудимыми была получена сумма в размере 2 300 000 рублей».
Суд признал парней виновными в совершении одиннадцати эпизодов мошеннических действий. Младший аферист, который ранее уже имел проблемы с законом и судимость, получил 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Его старший подельник отправится в колонию общего режима на пять лет.