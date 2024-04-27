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Двое иркутян уезжают в колонии за телефонное мошенничество

Куйбышевский райсуд Иркутска вынес приговор двум местным жителям, «зарабатывавшим» на телефонных обманах доверчивых людей, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе суда, 20 и 23-летние мужчины специализировались на «разводах» пенсионеров, обманным путем выманивая у них от 150 до 500 тысяч рублей:

«От действий мошенников пострадало девять жителей Иркутска от 77 до 89 лет. В результате преступных действий подсудимыми была получена сумма в размере 2 300 000 рублей».

Суд признал парней виновными в совершении одиннадцати эпизодов мошеннических действий. Младший аферист, который ранее уже имел проблемы с законом и судимость, получил 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Его старший подельник отправится в колонию общего режима на пять лет.