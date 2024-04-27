Уфимца осудили на три года за разбойное нападение на прохожего

В столице Башкортостана суд вынес местному жителю приговор за разбой.
В октябре прошлого года мужчина шел рядом с домом по улице Жукова и заметил незнакомца, решив его избить и ограбить.
Злоумышленник подошел к нему, схватил за локоть и начал тащить в сторону остановки. Уфимец упал, и налетчик стал бить его ногами по голове и пытался отобрать рюкзак. Молодому человеку удалось убежать, но он уронил телефон и рюкзак.
Свою вину ранее судимый злоумышленник признал частично, суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.