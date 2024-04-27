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Уфимца осудили на три года за разбойное нападение на прохожего

В столице Башкортостана суд вынес местному жителю приговор за разбой.

Источник: МК.RU Уфа

В столице Башкортостана суд вынес местному жителю приговор за разбой.

В октябре прошлого года мужчина шел рядом с домом по улице Жукова и заметил незнакомца, решив его избить и ограбить.

Злоумышленник подошел к нему, схватил за локоть и начал тащить в сторону остановки. Уфимец упал, и налетчик стал бить его ногами по голове и пытался отобрать рюкзак. Молодому человеку удалось убежать, но он уронил телефон и рюкзак.

Свою вину ранее судимый злоумышленник признал частично, суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.