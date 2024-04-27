В Пермском крае найден мужчина, утонувший во время прогулки на лодке

Мужчина, утонувший во время прогулки на лодке, найден в Пермском крае, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.
Тело пропавшего было обнаружено 26 апреля в пруду села Сива. Как сообщили в ведомстве, он отправился прогуляться на лодке 21 апреля. С тех пор он исчез. Утонувшего жителя Прикамья нашли местные жители.
Для его извлечения на место выехали пять спасателей и две единицы техники из поисково-спасательной группы Пермской краевой службы спасения. Его тело было передано сотрудникам полиции.
В минтербезе Пермского края напомнили жителям о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, в частности, в весенний период времени.