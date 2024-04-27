Прокуратура взяла на контроль пожар на подстанции в Иркутске

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и устранение последствий пожара на 1 этаже здания центральной подстанции на улице Партизанской в Иркутске. Причины и условия произошедшего выясняются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило около 11 часов утра. На месте работают пожарные подразделения.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах.
Также правоохранительный орган контролирует работу оперативных служб, уполномоченных органов и организаций по устранению последствий и восстановлению электроснабжения, в том числе на социально-значимых объектах.