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Прокуратура взяла на контроль пожар на подстанции в Иркутске

Правоохранительный орган следит за устранением последствий возгорания.

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и устранение последствий пожара на 1 этаже здания центральной подстанции на улице Партизанской в Иркутске. Причины и условия произошедшего выясняются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило около 11 часов утра. На месте работают пожарные подразделения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах.

Также правоохранительный орган контролирует работу оперативных служб, уполномоченных органов и организаций по устранению последствий и восстановлению электроснабжения, в том числе на социально-значимых объектах.

пожары
Прокуратура