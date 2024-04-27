Прокуратура взяла на контроль пожар на подстанции в Иркутске

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и устранение последствий пожара на 1 этаже здания центральной подстанции на улице Партизанской в Иркутске. Причины и условия произошедшего выясняются. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.