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Над Кубанью и Крымом перехвачено и сбито 68 беспилотников

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили и перехватили 66 беспилотников над Краснодарским краем и еще два — над Крымским полуостровом, сообщило Минобороны РФ. Ведомство не уточняет информацию о пострадавших и разрушениях.

Источник: РИА "Новости"

О массовой атаке беспилотниками ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В регионе поврежден Славянский нефтеперерабатывающий завод. БПЛА были уничтожены в Славянском, Северском и Кущевском районах. По информации губернатора, никто не пострадал. Площадь пожара на Славянском НПЗ составляла 5 кв. м, сообщило региональное управление МЧС. По информации главы Славянского района Романа Синяговского, повреждена ректификационная колонна.

О последствиях для Крыма не сообщалось. Движение по Крымскому мосту приостанавливалось с 22:30 до 23:02 26 апреля.

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