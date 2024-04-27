Над Кубанью и Крымом перехвачено и сбито 68 беспилотников

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь уничтожили и перехватили 66 беспилотников над Краснодарским краем и еще два — над Крымским полуостровом, сообщило Минобороны РФ. Ведомство не уточняет информацию о пострадавших и разрушениях.