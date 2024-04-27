Над Кубанью и Крымом перехвачено и сбито 68 беспилотников

О массовой атаке беспилотниками ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В регионе поврежден Славянский нефтеперерабатывающий завод. БПЛА были уничтожены в Славянском, Северском и Кущевском районах. По информации губернатора, никто не пострадал. Площадь пожара на Славянском НПЗ составляла 5 кв. м, сообщило региональное управление МЧС. По информации главы Славянского района Романа Синяговского, повреждена ректификационная колонна.
О последствиях для Крыма не сообщалось. Движение по Крымскому мосту приостанавливалось с 22:30 до 23:02 26 апреля.
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