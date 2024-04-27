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Разыскивавшийся с 1991 года по делу об изнасиловании задержан в Павлодаре

Павлодар. 27 апреля. КазТАГ — Разыскивавшийся с 1991 года по делу об изнасиловании задержан в Павлодаре, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

Источник: pixabay.com

«В областном центре задержан мужчина, который еще в 1991 году на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана совершил изнасилование», — сказано в сообщении.

Оперативниками департамента полиции Павлодарской области за два дня установлено местонахождение 11 лиц, которые находились в розыске за совершенные преступления.

«В Тюмени Российской Федерации задержан подозреваемый, объявленный в межгосударственный розыск за совершение разбоя в нашем городе», — сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области Балгабай Капаров.