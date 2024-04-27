В Уфе задержали 24-летнего курьера мошенников из Челябинской области

В Башкирии удалось вычислить курьера мошенников, обманывавших пенсионерок. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 24-летнего уроженца Челябинской области сняли с поезда, когда он пытался покинуть город.
Аферисты действовали по проверенной и классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами стали две пенсионерки, которых мошенники обманули на 470 тысяч рублей. Помогал забирать деньги у уфимок молодой человек, который работал за «процент».
Поймать жителя Челябинской области удалось благодаря камере домофона. Молодого человека сняли с поезда на железнодорожном вокзале и задержали. Возбуждено уголовное дело.
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