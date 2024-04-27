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В Уфе задержали 24-летнего курьера мошенников из Челябинской области

Обманом забирал у бабушек деньги: в Уфе с поезда сняли предполагаемого мошенника.

Источник: МВД по РБ

В Башкирии удалось вычислить курьера мошенников, обманывавших пенсионерок. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 24-летнего уроженца Челябинской области сняли с поезда, когда он пытался покинуть город.

Аферисты действовали по проверенной и классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами стали две пенсионерки, которых мошенники обманули на 470 тысяч рублей. Помогал забирать деньги у уфимок молодой человек, который работал за «процент».

Поймать жителя Челябинской области удалось благодаря камере домофона. Молодого человека сняли с поезда на железнодорожном вокзале и задержали. Возбуждено уголовное дело.

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