В Уфе задержали 24-летнего курьера мошенников из Челябинской области

Аферисты действовали по проверенной и классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами стали две пенсионерки, которых мошенники обманули на 470 тысяч рублей. Помогал забирать деньги у уфимок молодой человек, который работал за «процент».