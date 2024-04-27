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Устроивших массовую драку в Туапсе мигрантов выдворят из России

Участники драки являлись трудились в организации, выполняющей работы на НПЗ.

Устроивших массовую драку в Туапсе мигрантов выдворят из России, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Группа иностранцев подралась 24 апреля возле торгового центра на улице Сочинской. Их личности были установлены сотрудниками правоохранительных органов.

Как оказалось, в драке принимали участие 15 граждан Республики Узбекистан. Проверка показала, что конфликт произошел на бытовой почве. Участники драки трудились в организации, выполняющей работы на НПЗ.

Всех иностранцев привлекли к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы страны.

Ранее мы сообщали, что видео массовой драки распространилось в соцсетях.